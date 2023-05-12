Что делать, если смартфон упал в воду 6 12.05.2023, 10:30

2,060

Руководство по спасению устройства.

Любая техника не любит неожиданную встречу с водой. Такое неприятное событие может иметь несколько последствий. Если ваш телефон имеет высокую степень защиты от проникновения воды (IP), с ним, скорее всего, все будет хорошо. Однако, если эта характеристика устройства низкая или вообще отсутствует – падение в воду может привести к катастрофическим повреждениям, поэтому действовать нужно быстро. «24 канал» рассказывает, что делать.

Что делать, если телефон упал в воду?

Когда вода попадает в телефон, она контактирует с внутренними электронными компонентами, и это может привести к короткому замыканию. Результатом может быть временное выключение или выход из строя устройства.

Вот что нужно делать с телефоном, если он упал в воду:

- Выключите телефон. Прежде чем делать что-либо другое, выключите телефон. Пока устройство остается включенным, постоянно растет вероятность того, что оно будет безвозвратно повреждено.

- Снимите чехол. Если телефон имеет чехол, сначала снимите его. Чехол может задерживать воду на корпусе, откуда она может проникать внутрь.

- Извлеките SIM-карту. Если в телефоне установлена SIM-карта, воспользуйтесь скрепкой для извлечения лотка SIM-карты. Протрите SIM-карту досуха и отложите ее в сторону.

- Извлеките аккумулятор. Если ваш телефон имеет съемный аккумулятор (на этом не много), извлеките его. Это также позволит эффективно отключить гаджет, если вы не смогли это сделать другими способами. Если вы смогли вынуть аккумулятор, протрите его досуха и отложите в сторону. Не закрывайте крышку отсека аккумулятора, поэтому телефон будет легче высушить. (Если аккумулятор не съемный, пропустите этот шаг).

- Снимите все, что можно. Если телефон имеет внутренний стилус или другие отсеки или крышки, снимите их. Вам нужно максимально открыть телефон, чтобы дать ему высохнуть.

- Вытрите телефон досуха. Удалите остатки воды с внешней стороны телефона. Проникающая внутрь вода представляет реальную опасность, поэтому не стоит оставлять ее на корпусе или других элементах. Если возможно, протрите телефон мягкой тканью из микрофибры.

- Осторожно встряхните телефон. Крепко держа устройство, осторожно потрясите его, чтобы удалить воду из зарядного порта, динамиков, физических кнопок, разъема для наушников, слота для SIM-карты и других отверстий.

- Просушите телефон. Если у вас есть доступ к силикагелю, который продается в маленьких пакетиках со многими новыми электронными устройствами, воспользуйтесь им. Такой гель можно приобрести практически в любом хозяйственном магазине или найти в коробке для обуви.

Если вам не удается удалить воду из зарядного порта встряхиванием или тряпкой, вы можете попытаться выдуть ее с помощью баллончика со сжатым воздухом. Другой вариант – воспользоваться ватной палочкой или зубочисткой.

Чего точно не следует делать, если телефон упал в воду?

Не используйте избыточное тепло для сушки телефона, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов. Никогда не используйте фен, духовку, микроволновку или другой источник тепла. Также не включайте и не заряжайте телефон, пока он полностью не высохнет, так как это может привести к короткому замыканию и еще больше повредить устройство.

Может ли рис помочь высушить мокрый телефон?

Хотя рис и является популярным средством для сушки любой попавшей в воду техники, это далеко не самый эффективный метод. На самом деле он может быть даже вредным для вашего телефона, поскольку пыль и мелкие кусочки, такие как рисовая мука, могут попасть внутрь гаджета и нанести ему дополнительный вред. Вместо этого лучше использовать сушильное средство, например силикагель или влагопоглощающие пакеты.

Что такое класс защиты IP?

Рейтинг IP или степень защиты от проникновения влаги и пыли – это показатель того, насколько устройство устойчиво к этим двум раздражителям. Первое число в рейтинге IP указывает уровень защиты от твердых объектов, таких как пыль, тогда как второе число указывает уровень защиты от воды. Чем выше цифра, тем устойчивее устройство.

Падение телефона в воду может быть стрессовым опытом, но есть шаги, которые следует предпринять, чтобы минимизировать повреждения. Самое важное – выключить телефон и как можно лучше его просушить. Использование сушильного агента, например силикагеля, может помочь поглотить влагу и предотвратить дополнительные повреждения. В конце концов вы всегда можете обратиться в центр обслуживания, где специалисты попытаются починить смартфон, а если ничего не поможет, помните, что есть варианты восстановления данных и замены телефона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».