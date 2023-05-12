Шесть главных изменений, которые затронут ИП, ремесленников и самозанятых 4 12.05.2023, 10:41

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В законодательство о предпринимательстве готовятся внести шокирующие изменения.

Лукашисты планируют изменить законодательство о предпринимательстве: проект закона «Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности» уже опубликован на Национальном правовом портале, якобы идет «общественное обсуждение». Предлагаемые новации шокируют.

- Посылы, которые отображены в законе, повлекут за собой пересмотр всего массива законодательства. Нам надо будет откорректировать 23 кодекса, 450 законов, ровно столько же указов, а еще постановления правительства и ведомственные документы, - цитирует БелТА директора Департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок.

Какие именно изменения предлагаются?

Первое: законопроектом предусматривается постепенный переход от ИП (индивидуальных предпринимателей) к созданию юридических лиц. Главным образом - малых и средних предприятий, пишет «Комсомолка».

Второй момент – определение и уточнение, что есть малое, а что среднее предприятие. Основной критерий здесь – численность работников. На малом - 100 человек включительно, на среднем количество работников – до 250 человек.

Третье: если, начиная с 2007 года, ИП могли преобразоваться в форму ЧУП - частного унитарного предприятия, то сейчас конкретная организационно-правовая форма в законопроекте не указывается. Следовательно, индивидуальный предприниматель может выступать в качестве единственного учредителя унитарного предприятия как в форме ООО (общество с ограниченной ответственностью), так и форме ОДО и ОАО – общество с дополнительной ответственностью и открытое акционерное общество соответственно.

Четвертый важный аспект: в законопроекте предложено сократить список видов деятельности, не относящихся к предпринимательству. Их данного перечня убрали некоторые пункты, в частности, оказание тех бытовых услуг, которые в начале 2023 года были определены в список видов деятельности, которые облагаются налогом на профессиональный доход (они перечислены в постановлении cовмина № 851).

Пятое новшество касается тех, кто занимается ремесленной деятельностью, агроэекотуризмом, а также оказывает работы и услуги с уплатой налога на профдоход. Агроэкотуризм, ремесленная деятельность, а также работы и услуги, которые подразумевают уплату налога на профдоход будут, в случае принятия законопроекта в предлагаемом виде, считаться индивидуальной предпринимательской деятельностью. Однако есть некоторые нюансы: агроэкотуризмом можно заниматься после получения соответствующего решения местных властей (райисполкома). Все остальные предприниматели должны будут уведомить налоговый орган о применении этих особых режимов налогообложения.

Шестое изменение. Предлагаемые новации в законодательстве предполагают, что у гражданам будут несколько вариантов осуществления предпринимательской деятельности без образования юридического лица.

Можно будет осуществлять ремесленную деятельность; оказывать все многообразие услуг в сфере агроэкотуризма. Еще один вариант: осуществлять самостоятельную профессиональную деятельность в соответствии с разрешенными видами деятельности, которые планируется включить в специальный перечень постановлением правительства Беларуси. Полностью сформирован и утвержден такой перечень должен быть к 1 июня 2023 года. Имеет место и еще один, четвертый по счету, способ: собственно регистрация в качестве ИП и осуществление видов деятельности, которые будут включены в специальный перечень постановлением cовмина.

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