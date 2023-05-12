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Соловьев в прямом эфире пошел против Путина

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  • 12.05.2023, 10:45
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Соловьев в прямом эфире пошел против Путина

Пропагандист нашел довольно необычную причину для истерики.

Скандально известный российский пропагандист Владимир Соловьев, который до недавнего времени полностью поддерживал политику диктатора Путина, вдруг стал огрызаться.

Так, недавно в своей программе на YouTube пропагандист не только осыпал новыми оскорблениями легендарную Аллу Пугачеву, но и подверг огульной критике действия властей РФ, передает Диалог.UA.

Причиной истерики телеведущего стал приезд Примадонны на похороны Валентина Юдашкина, а также сам факт, что ее Путин не просто пустил в Россию, но и послал к ней своего верного пресс-секретаря Пескова, который поцеловал Примадонне руку.

«Я не понимаю, почему пустили Пугачеву назад. Это вообще что такое? Давайте сейчас ее по телевизору еще покажите, дайте концерт провести! В ножки ей упадите, цветами встретьте: кормилица вернулась!» - возмущался Соловьев.

Безусловно, это может быть «театр» в исполнении пропагандиста, который уже давно перестал быть нормальным журналистом и много лет несет с экрана только то, что ему разрешает кремлевское начальство. Тем не менее, в этом эфире Соловьев огрызался не только на Пугачеву, но и на власть.

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