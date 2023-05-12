Соловьев в прямом эфире пошел против Путина 3 12.05.2023, 10:45

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Пропагандист нашел довольно необычную причину для истерики.

Скандально известный российский пропагандист Владимир Соловьев, который до недавнего времени полностью поддерживал политику диктатора Путина, вдруг стал огрызаться.

Так, недавно в своей программе на YouTube пропагандист не только осыпал новыми оскорблениями легендарную Аллу Пугачеву, но и подверг огульной критике действия властей РФ, передает Диалог.UA.

Причиной истерики телеведущего стал приезд Примадонны на похороны Валентина Юдашкина, а также сам факт, что ее Путин не просто пустил в Россию, но и послал к ней своего верного пресс-секретаря Пескова, который поцеловал Примадонне руку.

«Я не понимаю, почему пустили Пугачеву назад. Это вообще что такое? Давайте сейчас ее по телевизору еще покажите, дайте концерт провести! В ножки ей упадите, цветами встретьте: кормилица вернулась!» - возмущался Соловьев.

Безусловно, это может быть «театр» в исполнении пропагандиста, который уже давно перестал быть нормальным журналистом и много лет несет с экрана только то, что ему разрешает кремлевское начальство. Тем не менее, в этом эфире Соловьев огрызался не только на Пугачеву, но и на власть.

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