ЕС согласовал санкции против «теневого флота» России 12.05.2023, 10:55

Контрабандистов нефти намерены «додавить».

Страны ЕС единогласно поддержали ужесточение санкций в отношении энергетического сектора России, которые должны ударить по «теневому флоту» для перевозки нефти.

Возражения против усиления эмбарго не высказала ни одна из 27 стран ЕС, в том числе и те, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», рассказали Politico три осведомленных источника.

«Конечно, этот пакет [санкций] отличается от других тем, что фокусируется на обходе, и он будет иметь другое влияние, поэтому мы не торопимся, чтобы рассмотреть все предложения», — сказал изданию европейский дипломат, представляющий страну, которая ранее столкнулась с давлением из-за энергетических связей с Россией.

В рамках одиннадцатого пакета санкций Еврокомиссия предложила запретить судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в европейские порты, а также штрафовать их за отключение транспондеров.

Предполагается, что это ударит по «теневому флоту» танкеров, который Россия начала использовать после введения нефтяного эмбарго и потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. При этом у России недостаточно собственных судов для перевозки нефти, поэтому она вынуждена использовать танкеры третьих стран.

Одновременно с этим усилить борьбу с российским «теневым флотом» намерены страны «Большой семерки». В частности, страны «коалиции» собираются препятствовать «мошенническим практикам», которые позволяют торговать нефтью из РФ по ценам выше потолка на уровне 60 долларов за баррель, писала FT.

По данным Bloomberg, Россия экспортирует каждый третий баррель, или более 1 млн баррелей в день с помощью танкеров, которые отключают транспондеры или не передают порт назначения.

Несмотря на нефтяное эмбарго, российские нефтяники не только не потеряли экспорт, но даже его нарастили. Согласно подсчетам Bloomberg, в последнюю неделю апреля нефтяной экспорт России превысил 4 млн баррелей в сутки. Главным покупателем российской нефти стала Индия, которая платила в марте 70,18 доллара за баррель, что выше потолка.

В конце апреля под прицел США попал крупнейший перевозчик российской нефти в Индию — Gatik Ship Management, со штаб-квартирой в Мумбае, собравший флот из 48 танкеров суммарной емкостью более 30 млн баррелей.

Компания, которая после начала войны в Украине стала владельцем танкерной флотилии стоимостью 1,5 млрд долларов, лишилась международной страховки из-за нарушения механизма потолка цен.

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