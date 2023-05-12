Минобороны Украины подтвердило наступление ВСУ в Бахмуте
- 12.05.2023, 11:04
Российские позиции прорваны на два километра в глубину.
Российские оккупанты дают ложную информацию о нехватке оружия, чем вероятно хотят оправдать реальную ситуацию своих потерь и поражений в Бахмуте. В то же время ВСУ удалось продвинуться на 2 км на Бахмутском направлении и не потерять ни одной позиции за неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.
«Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет сверхважное значение. Почти сакральное. Как враг освещает информацию о боях в Бахмуте? Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании», - констатирует она.
На самом же деле реальная ситуация в течение недели, по словам Маляр, такова, что несмотря на наличие оружия:
врагу не удалось реализовать свои планы;
враг понес большие потери в живой силе;
украинские защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км;
ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе ВСУ не потеряли.
По данным ISW, ВСУ продолжают контрнаступательные действия в районе Бахмута, что привело к снижению интенсивности боев в самом городе.
В частности, в ходе локальных контратак у Бахмута военные ВСУ могли прорвать некоторые рубежи российских оккупантов. Успешные действия Сил обороны Украины в этом районе ужесточили панику в российском информационном пространстве на фоне слухов о запланированных украинских контрнаступлениях.