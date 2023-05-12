Белорусские школы стали требовать от родителей расписки 12.05.2023, 11:08

В 2023 году школьный год закончится 31 августа, а не в мае.

В некоторых белорусских школах от родителей стали требовать расписки. В них администрации учебных заведений требуют написать, чем будут заниматься дети летом, сообщает telegraf.news.

Писать или нет такие объяснительные — личное дело родителей. В законах такие требования не предусмотрены.

Возможно, администрации учебных заведений таким образом хотят обезопасить себя. Ведь В 2023 году школьный год закончится 31 августа, а не в мае. Это предусматривает новый Кодекс об образовании, однако сами летние каникулы не отменили. В Минобразования ранее объяснили перенос дат желанием подчеркнуть, что даже летом учебный процесс не заканчивается. Ведь некоторые школьники пойдут в лагеря. Хотя большинство — нет.

Сообщается, что от родителей требуют «указать точный адрес, телефон и ФИО взрослого, который будет контролировать, где и как проводит время ребенок».

Объясняют такое требование тем, что дети летом могут попасть в «опасные ситуации на дорогах, водоемах, в дворовых компаниях, что приводит к несчастным случаям и совершению правонарушений». Получается, таким образом школы будут иметь подтверждение, что, в случае чего, они к этому не причастны.

Кстати, летние каникулы в 2023 году начнутся как всегда — 31 мая последний учебный день, а для учеников 9-х и 11-х классов – 25 мая. Сами летние каникулы у большинства школьников будут 92 дня (с 1 июня по 31 августа). Только девятиклассники начнут отдых 12 июня. А значит их каникулы сократятся до 81 дня.

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