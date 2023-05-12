С названьем кратким «брысь» 2 Дмитрий Галко, «Грани»

12.05.2023, 11:16

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ДМИТРИЙ ГАЛКО

Почему же на этот раз в Кремле так переполошились?

Хорватская группа Let 3 поет на «Евровидении» о «мелком подлом психопате», газета The New York Times пишет о «самом опасном дураке в мире» - и это все о нем. А в Польше декоммунизировали Калининград, вернув ему польское название Крулевец. Связь прямая: Россия утратила авторитет в мире, и ее мнение теперь мало кого волнует. Ксения Собчак разразилась матерным постом: «Совсем еб…сь и ох…и». Попыталась острить, мол, удивительно, что поляков считают русофобами, да? Никак не могут забыть владычества Российской империи и протектората СССР, ха-ха. Ей смешно. Ксения Анатольевна почему-то до сих пор не заметила, что Россия не дает об этом забыть, напоминая самым кровавым образом. И что время, когда можно было хихикать свысока, из положения «хозяев дискурса», закончилось. Стоило бы понимать, что если ты приходишь с войной к соседям, стираешь с лица земли Бахмут, превращая его в кровавую кашу, и настойчиво называешь при этом Артемовском, то ты запускаешь бумеранг. Который с большой долей вероятности к тебе вернется. Иммануил Кант, уроженец Крулевца, учил, что поступать следует так, чтобы твои действия могли быть всеобщим законом.

Задолго до того, как российские оккупанты стерли Бахмут с лица земли, любой российский доктор филологических наук с легкостью объяснял, почему во всех отношениях правильно говорить «на Украине», но «в Донбассе» - и никакому Пескову не казалось, что это «граничит с безумием». Хотя это единственный пример употребления пространственного предлога «на» с названием континентальной страны. Что ж, не потому ли их самих теперь так часто отправляют «на»? Заслужили.

Нет, совсем не ожидали возвращения бумеранга. Песков на голубом глазу говорит в интервью сербскому телеканалу: даже подумать не могли, что страны НАТО станут помогать Украине! Британские ракеты и вовсе вызвали истерику. Ну кому же могло прийти в голову, что если бьешь ты, в ответ могут начать бить тебя?

Они часто говорили об «искусственных» народах, «искусственных» языках и «искусственных» названиях. Им платят той же монетой. Решение об изменении топонима было обосновано в Польше его искусственностью. К тому же он увековечивает память преступника: подпись Калинина стояла под документом о расстреле польских военнопленных в Катыни. Также комиссия по стандартизации географических названий отметила, что на ее решение повлияло российское вторжение в Украину. Навязывание «русского мира» заставило иначе посмотреть на вопросы навязанных названий и их символической нагрузки.

В прошлом году чехи запустили шуточную петицию за референдум в Калининграде по вопросу о вхождении в состав Чехии и переименовании его в Краловец. С требованием ввести чешские войска в Калининград. «Уникальная возможность расширить территорию и получить наконец выход к морю», - написал автор петиции. Позже было объявлено, что почти 98% жителей проголосовали «за». Шутку поддержало посольство США в Чехии и в официальном твиттер-аккаунте спросило Минобороны Чехии, не нужен ли им авианосец, чтобы разместить истребители F-35. К троллингу присоединились Почта Чехии, которая анонсировала марку в честь вхождения Калининграда в состав Чехии.

Почему же на этот раз в Кремле и вокруг него так возбудились? Жили ведь себе как-то в «Земле венедов» и «Земле кривичей», «Стране слез» и «Стране дураков» (варианты перевода названия России на разных языках). Даже загадочное «Нга» их нимало не беспокоило. А тут вдруг такой переполох. Да потому что совесть нечиста. И меряют по себе. Раз взялись называть по-своему - значит, будут отбирать. К тому же поляки установили, что под городом Быдгощ упала российская ракета Х-55. Отсюда все эти вопли, что Россию готовят к «дележу», а Крулевец с Крулевецкой областью войдет в Интермариум или Междуморье. Неплохой, кстати, вариант.

Дмитрий Галко, «Грани»

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