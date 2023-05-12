Сырский показал, как в Бахмуте двумя выстрелами уничтожили группу штурмовиков РФ 12.05.2023, 11:45

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Видеофакт.

Аэроразведка ТрО в Бахмуте обнаружила штурмовую группу россиян. После чего украинские артиллеристы уничтожили оккупантов двумя меткими выстрелами.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал командующего Восточной группировкой украинских войск генерала-полковника Александра Сырского.

«Аэроразведка 127-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ работает в Бахмуте. Воины зафиксировали движение штурмовой группы врага. Координаты оперативно были переданы артиллерии. Двумя точными выстрелами вражеская группа была уничтожена. Слава героям Украины!» - написал он и опубликовал видео.

Напомним, сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила информацию о продвижении Сил обороны Украины на 2 км на Бахмутском направлении.

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