Сырский показал, как в Бахмуте двумя выстрелами уничтожили группу штурмовиков РФ
- 12.05.2023, 11:45
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Видеофакт.
Аэроразведка ТрО в Бахмуте обнаружила штурмовую группу россиян. После чего украинские артиллеристы уничтожили оккупантов двумя меткими выстрелами.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал командующего Восточной группировкой украинских войск генерала-полковника Александра Сырского.
«Аэроразведка 127-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ работает в Бахмуте. Воины зафиксировали движение штурмовой группы врага. Координаты оперативно были переданы артиллерии. Двумя точными выстрелами вражеская группа была уничтожена. Слава героям Украины!» - написал он и опубликовал видео.
Напомним, сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр подтвердила информацию о продвижении Сил обороны Украины на 2 км на Бахмутском направлении.