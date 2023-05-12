В России судили белоруса-дальнобойщика за ДТП, в котором погибли три человека 2 12.05.2023, 12:00

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Иллюстративное фото

Приговор удивляет.

В Брянске огласили приговор 33-летнему белорусу, который обвинялся в нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть трех человек, пишет zerkalo.io.

ДТП произошло 15 декабря прошлого года. Белорус ехал на фуре Volvo в направлении города Новозыбкова по федеральной автодороге А240 Брянск-Новозыбков — граница с Беларусью, не учел дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением. В результате большегруз врезался в Renault Duster.

От полученных травм на месте погибли 66-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. Подсудимый свою вину в совершении преступления признал.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд признал его виновным в совершении инкриминируемого преступления, за которое приговорил к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, лишив на 2 года права управления транспортным средством», — рассказали в прокуратуре Брянской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что в Уголовном кодексе Беларуси аналогичная статья предусматривает минимум три года лишения свободы, максимум — семь лет. В России санкция «мягче». За нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, могут назначить до пяти лет принудительных работ, без лишения свободы.

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