Гиркин готовится к появлению ВСУ на границе с Россией 2 12.05.2023, 12:00

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Игорь Стрелков-Гиркин

Диверсант предсказал обрушения фронта после наступления украинских войск под Бахмутом.

Вчера пропагандистские ТГ-каналы и государственные СМИ РФ сообщили о начале контрнаступления ВСУ.

Среди тех, кто впал в панику и признавал обрушение фронта, был и террорист Игорь Стрелков-Гиркин, сообщает dialog.ua.

Позже он все-таки признал, якобы ситуация не так критична для оккупантов, как казалось на первый взгляд, но не отказался от слов о том, что у него мало оптимизма.

«Идет жестокий обстрел Горловки. Возможно, наступление началось или вот-вот начнется. Напоминаю: я прогнозировал главный удар на Запорожском фронте, вспомогательные - на Херсонском и (возможно) на Донецком», - сообщал он в ночь на 12 мая.

Также террорист не исключал, что ВСУ могут нанести отвлекающие удары на «старой границе» Украины - в Белгородской, Курской, Брянской областях.

«Посмотрим, насколько мои прогнозы оправдаются. (И, да, рад буду ошибиться, но у меня мало оптимизма)», - резюмировал Стрелков.

Стоит отметить, что поднявшаяся в первой половине дня 11 мая паника из-за замеченного Пригожиным контрнаступления ВСУ к вечеру достигла пиковой точки, а глубокой ночью «военкоры» один за другим стали отказываться от своих слов о прорыве украинских защитников.

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