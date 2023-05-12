Forbes: ВСУ успешно уничтожают российскую ПВО перед контрнаступлением 12.05.2023, 12:08

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Воздушное пространство переходит под контроль украинской армии.

Украинским военным удается систематически уничтожать российские средства ПВО, защищающие сухопутные силы РФ от ракет и авиаударов. Это может сыграть большую роль в будущем контрнаступлении, позволяя ВСУ контролировать воздушное пространство над Украиной, пишет Forbes.

«Российские военные имеют «впечатляющий набор» систем противовоздушной обороны, некоторые из их новейших систем, включая «Стрелу-10» и «Тунгуску», способны отбивать очень сложные ракетные атаки, но маловероятно, что россияне смогли оснастить все свои подразделения этими системами, и им приходится полагаться на более старые советские системы для многих своих тактических групп, менее бронированные и мобильные, а следовательно, более уязвимые к ударам ВСУ», - говорится в материале.

Тем не менее, российские системы ПВО оказались эффективными в 2014 году во время незаконного захвата Крыма. Эти системы быстро закрыли воздушное пространство над полуостровом для украинских сил, хотя точное количество сбитых украинских самолетов неизвестно. Сообщается также, что россияне передали противовоздушные средства группам прокремлевских сил на Донбассе, сбивших рейс MH117 Malaysia Airline.

По данным Oryxspioenkop, собирающим из открытых данных статистику потерь украинских и российских сил в войне, украинцы, хоть и потеряли значительную часть авиации и ПВО, но также смогли уничтожить многие российские противовоздушные системы, и Кремль вряд ли имеет возможность компенсировать эти потери современным вооружением.

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