Сколько зарабатывают белорусские айтишники в Литве 12.05.2023, 12:24

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Суммы впечатляют.

EPAM вошел в топ-3 компаний с белорусскими корнями в Литве по уровню средней зарплаты за март 2023-го с суммой 13,5 тыс. евро (брутто). Лидер декабрьского рейтинга Wargaming (почти 15 тыс. евро за месяц) не попал даже в топ-5, пишет Devby.io.

Наибольшая средняя зарплата до всех вычетов (брутто) оказалась у сотрудников геймдев-компании Melsoft – 13,5 тыс. евро. Скорее всего, такая большая сумма вышла с квартальными бонусами.

Литовский офис EPAM оказался на втором месте в зарплатном рейтинге. Средняя зарплата за март в компании составила 6,6 тыс. евро.

На третьем месте – AR-стартап Wannaby с выплатами за март чуть более 6 тыс. евро.

Лидер декабрьского рейтинга Wargaming всего лишь на седьмом месте со средней зарплатой в 5,1 тыс. евро, в декабре прошлого года эта сумма была в 3 раза больше – 15 тыс. евро.

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