Чем обработать картофель перед посадкой 12.05.2023, 12:40

Народные методы для хорошего урожая.

Для хорошего урожая картофеля следует придерживаться определенных действий, которые помогут получить желаемый результат, пишет «Апостроф».

Чем обработать картофель перед посадкой: несколько народных методов

Способ 1: раствор марганцовки

Готовим его за два дня до посадки. Для этого в большую кастрюлю выливаем ведро воды, затем берем на кончике ножа немного порошка перманганата калия и разводим в жидкости. Далее в отдельную емкость набираем посадочный материал и опускаем в раствор на 1-2 минуты. После этого раскладываем картофель в кухне на специально расстеленной соломе – для того, чтобы он хорошо просушился.

После такого «купания» картофель будет хорошо прорастать, ботва быстро потянется вверх и будет долго стоять зеленой.

Способ 2: раствор медного купороса (10 г на 10 л воды) или борной кислоты (15 г на 10 л)

Для этого следует замочить картофель в одном из указанных растворов. Важно понимать, что этот способ отлично поможет от фитофторы, парши и других болезней. В то время как от колорадского жука или других вредителей он не защитит.

Способ 3: древесная зола (на 10 л воды 1 л пепла)

Древесная зола выступает в роли стимулятора роста, поскольку в ее составе есть много полезных микроэлементов для картофеля. Раствор из древесной золы можно готовить или не готовить. В последнем случае просто присыпаем картошку пеплом непосредственно во время посадки.

Времени на такую подкормку нужно гораздо меньше, а результат вы получите эффективный. Объясняется это тем, что картофель будет впитывать полезные микроэлементы в течение всего периода роста.

Еще несколько советов

▪ Обработку картофеля следует проводить только один раз в сезон – перед самой посадкой.

▪ Выбранное средство следует развести в воде и тщательно перемешать.

▪ Далее раскладываем картофель в один слой и равномерно наносим раствор.

▪ После того как раствор высохнет, высаживаем картофель в грунт.

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