«Я ведь выбрал жилье, которое мне нравится, а не которое дадут» 12.05.2023, 13:00

Белорус хотел снять квартиру на сутки, но что-то пошло не так.

С началом по-настоящему теплого сезона таких историй будет становиться все больше: на выходных белорусы станут разъезжаться по разным локациям и, если поездка запланирована не на один день, искать себе ночлег. В отелях, агроусадьбах и, конечно же, квартирах на сутки. И вот как раз с последним вариантом то и дело происходят странности. Об очередной истории незаселения в забронированную квартиру рассказал читатель Onliner.

Была квартира — и нет

— Мне нужно было снять квартиру на сутки, решением этого вопроса занялся заранее и онлайн забронировал подходящий вариант за месяц до поездки. За три дня до заселения мне позвонил арендодатель и спросил, все ли в силе. Я ответил: «Да». Когда настал день икс, я набрал хозяина и предупредил, что жить в квартире будет все-таки один человек, а не два, как планировалось ранее. Из-за этого сумма должна была стать на 30 рублей меньше, но собственник ответил, что нет — ничего не поменяется.

Ладно, так, значит, так. Затем буквально за два часа до заселения объявляется хозяин и говорит, что в арендованной мною квартире идет ремонт, мол, он предоставит мне другую, за эти же деньги. Но это же бред! Почему не сказать о ситуации заранее, чтобы я мог скорректировать свои планы. Я ведь выбрал жилье, которое мне нравится, а не которое дадут. Естественно, отказался. Пришлось срочно искать другой вариант вместо того, чтобы решать свои дела.

Может ли так поступать арендодатель? И как быть, если предложенная взамен квартира не устраивает (по причине того, что она хуже в разы и стоит точно дешевле, чем та, что я бронировал изначально), — задается вопросом молодой человек.

Всегда можно обратиться в суд

Ответ есть у юриста. Вот как ситуацию комментирует Татьяна Ревинская.

— Сдавать жилое помещение на сутки может как ИП, так и физическое лицо. В последнем случае должны быть соблюдены одновременно следующие условия:

1. Помещение должно принадлежать физлицу на праве собственности.

2. Такую деятельность необходимо осуществлять самостоятельно, без привлечения других лиц по гражданско-правовым договорам.

3. Уведомить налоговую и уплатить налог.

Для аренды квартиры (комнаты) для краткосрочного проживания нужно заключить соответствующий договор. Такой договор может быть заключен как в устной, так и в письменной форме, регистрации он не подлежит и считается заключенным с момента, определенного сторонами (ч. 4 п. 1 ст. 53 ЖК).

В договоре следует предусмотреть:

между кем он заключен и когда;

какое помещение сдается (квартира, комната) и его характеристики (адрес, этаж, метраж и количество комнат и др.). Дополнительно рекомендуется описать состояние помещения (пол, стены, плитка и пр.), перечислить и описать состояние мебели, техники и др.;

срок сдачи (краткосрочное проживание предусматривает не больше 15 дней);

размер платы и срок ее внесения;

другие права и обязанности сторон;

ответственность сторон, в частности, за порчу помещения, имущества в нем;

данные сторон (паспортные данные, адрес регистрации, контактные телефоны).

В Беларуси утверждена форма договора найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан, которую можно взять за основу при составлении договора на краткосрочную аренду. Можно осуществить передачу квартиры (комнаты) с актом приема-передачи, который составляется в произвольной форме, подробно описав в нем состояние жилого помещения.

В силу закона обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями (ст. 290 Гражданского кодекса).

Применительно к рассматриваемому случаю можно считать, что был заключен договор в устной форме по всем его существенным условиям.

Собственник квартиры не исполнил принятые обязательства по предоставлению для краткосрочного проживания жилое помещение в оговоренный срок, что вынудило молодого человека искать другие пути разрешения ситуации.

В случае, если собственник не предложил иных вариантов заселения, аналогичных тому, о котором договаривались, и пришлось арендовать жилье, например, выше ранее оговоренной стоимости, нести иные непредвиденные расходы, можно обратиться в суд о взыскании убытков. Однако при этом нужно будет предоставить достоверные доказательства наличия таких убытков.

Впрочем, профессиональным владельцам квартир, сдающихся на сутки, тоже есть что сказать. Ведь не все постояльцы белые и пушистые.

«Оформление бронирования от гостей — нервотрепка еще та. Мы заселяем клиентов, абсолютно ничего про них не зная. Очень часто люди бронируют жилье, по телефону подтверждают договоренности, а когда ты выезжаешь на встречу и заселение, они просто перестают выходить на связь либо говорят, что планы поменялись. Именно потому многие «суточники» не дожидаются клиентов и селят того, кто приехал первым.

И пока не будет отрегулирована ответственность гостя за бронь (путем внесения предоплаты) на законодательном уровне, обоюдное непорядочное отношение сохранится.

Почему не брать предоплату уже сейчас? Это не имеет смысла, так как все знают законы о защите прав потребителя в части того, что если услуга не оказана, то денежные средства подлежат возврату. А заключать письменный договор задатка не всех устраивает и часто не представляется возможным. Но даже если гость доехал, заключил договор, это еще не повод расслабиться. За культурной, приветливой, интеллигентной внешностью может скрываться компания из 10—15 человек, которая заявится вскоре после всех процедур оформления.

И не всегда такие люди отдают отчет в своих действиях. Это еще одна причина, по которой мои коллеги могут не заселить клиента с предварительной бронью. Ведь за время работы большинство становятся своего рода узкопрофильными психологами и недобросовестных жильцов вычисляют зачастую уже по телефону», — объяснял правила жизни один из игроков рынка.

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