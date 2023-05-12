Глава дипломатии ЕС: Китаю выгодно поражение России в войне 12.05.2023, 13:06

Брюссель готов серьезно взаимодействовать с Пекином.

Китай воспользуется «геополитическими преимуществами» в случае поражения России в войне против Украины, предупредил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Амбиции Китая явно заключаются в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в его центре. Поражение России в Украине не собьет траекторию его развития. Китаю удастся извлечь из этого геополитическую выгоду», — цитирует Financial Times письмо Борреля министрам иностранных дел стран ЕС.

По его словам, вопрос Китая «гораздо сложнее», чем вопрос России. Несмотря на глобальные цели Пекина, Брюссель готов «серьезно взаимодействовать» с Китаем по вопросу военного конфликта в Украине и не обращать внимания на его словесную поддержку Москвы. ЕС «приветствует все действительно позитивные шаги, сделанные Китаем, направленные на поиск решения» конфликта, отметил Боррель.

Письмо главы европейской дипломатии появилось в преддверии обсуждения странами ЕС новой политики в отношении Китая. Этот вопрос в ближайшие дни обсудят главы МИД европейских стран, а в следующем месяце — лидеры стран ЕС.

Между тем Китай объявил, что направит с визитами в Россию, Украину, Польшу, Францию и Германию спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэйя, для «углубленных консультаций со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса».

Дипломатическое турне Хуэйя состоится после того, как председатель КНР Си Цзиньпин провел первый с начала войны телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В годовщину вторжения России в Украину Китай представил план из 12 пунктов «по политическому решению украинского кризиса». Среди предложений были, в частности, прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций.

На этом фоне западные союзники Украины не исключили возможность привлечь Китай к мирным переговорам с Москвой по итогам контрнаступления Киева, которое ожидается в ближайшее время. Хотя раньше США заявляли о поддержке Китаем России, теперь в Вашингтоне надеются, что Пекину удастся усадить стороны за стол переговоров.

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