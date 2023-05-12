Фридман: Формулировки Минобороны подтверждают, что с Лукашенко что-то не так 6 12.05.2023, 13:21

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Александр Фридман

В сообщении об инциденте на трассе Минск - Гомель есть одна важная деталь.

Как сообщал сайт Charter97.org, Минобороны Беларуси сегодня заявило о том, что на трассе Минск - Гомель водитель фуры якобы напал на группу военных военных, принимающих участие в «усилении» участков госграницы. По этом он якобы «применил взрывное устройство».

На важные детали в этом сообщении обратил внимание политолог Александр Фридман.

«Пресс-служба министерства обороны Беларуси выпустила сообщение о попытке нападения (наезда) на «военнослужащих, принимающих участие в усилении участков Государственной границы».

Инцидент имел место вчера, а в действия задержанного водителя спецслужбы усматривают «признаки экстремизма». Примечательно, что в этом сообщении отсутствует обязательная для Беларуси формулировка «о произошедшем было доложено «главе государства», — написал Александр Фридман.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор не смог 9 мая на параде в Москве пройти 300 метров пешком — охране Путина пришлось его везти. К тому же у Лукашенко на руке заметили кусок ткани, похожий на бинт. А вечером в Минске диктатор не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что Лукашенко могли отравить и он скоро умрет.

Такую же версию высказал и военный эксперт Александр Мусиенко.

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