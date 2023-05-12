Танки Abrams для ВСУ уже прибыли в Германию 2 12.05.2023, 13:27

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Техника доставлена раньше запланированного срока.

В Германию приехали американские танки Abrams, на которых будут учиться украинские военные. Техника прибыла раньше запланированного срока.

Об этом сообщает Sky News.

Представители США отмечают, что 31 танк прибыл в порт Бремерхафена, они направляются на военную базу Графенвер. Ожидается, что Abrams доберутся до базы в начале следующей недели.

Обучение украинских танкистов начнется через две-три недели. Ранее министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что обучение на Abrams продлится около 10 недель.

Издание отмечает, что американские танки прибыли в Германию на несколько недель раньше, чем было отмечено во время последней встречи в формате «Рамштайн».

Напомним, в Пентагоне объяснили, что отправят в Германию 31 танк Abrams для обучения ВСУ. Однако эти боевые машины не попадут на фронт.

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