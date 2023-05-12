«Наши разговоры за картошкой не прошли даром – я отправилась за ним» 2 12.05.2023, 13:29

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Белорусы рассказали, как знакомились их бабушки с дедушками.

Сейчас, чтобы пойти на свидание, достаточно выйти в интернет и поставить там пару лайков. А как находили себе пару наши бабушки и дедушки, когда о существовании дейтинг-приложении даже не задумывались? Свои истории белорусы рассказали порталу citydog.io.

Надежда (73), Бобруйск

– Очень многие в моей молодости находили себе пары на танцах. Кажется, практически все ходили в своих деревнях в местные клубы. Если не было своей дискотеки, то приходилось идти в соседнее село. Там чаще всего и цепляли себе ухажеров.

Мы были молоды, очень хотели большой любви – возможно, именно поэтому многие свадьбы играли очень быстро. Наверное, боялись, что кто-то может снова отнять счастье, как было во время войны.

Своего будущего мужа я встретила в поле. Он тогда жил в Бобруйске и работал на заводе: в общем, был важной персоной по тогдашним меркам. И вот как-то его отправили помогать собирать картошку в колхоз, в котором я трудилась.

Мы тогда были на соседних грядках, слово за слово – как-то разболтались. Он был очень умным и разносторонним: играл в шахматы, увлекался фотографией, много рисовал и читал. Я по сравнению с ним была простушкой, сидела всю жизнь в своей деревне и даже мечтать боялась о большом городе.

Сошлись, наверное, на контрастах нашего опыта. Ему было интересно слушать о жизни в провинции, мне – о возможностях в Бобруйске. Так за разговорами и провели все дни, что он был в командировке. А в конце поездки он позвал меня с собой в город. Я боялась бросать всё и куда-то переезжать, тем более с каким-то малознакомым парнем. Но страх навсегда остаться в деревне и никогда из нее не выбраться был сильнее.

Тогда еще было такое время, особо без связей из своего села ты бы вряд ли куда-то уехал. Да, оставлять семью не хотелось. Но наши разговоры за картошкой не прошли даром – я отправилась за ним.

Через пару месяцев после переезда мы расписались. Так вместе и прожили почти 40 лет.

Николай (23), Вильнюс

– Моя бабушка и дедушка познакомились на войне, когда были совсем детьми. Ей было года четыре, ему – примерно семь лет. До начала войны они не были знакомы. Их семьи тоже никак не пересекались.

Жили они тогда в Брестском районе, уходили с родителями от немецкого наступления через леса и болото. По рассказам бабушки, тогда было достаточно много беженцев, которым быстро нужно было идти дальше. Проблемой стало то, что бабушка сильно простудилась и заболела, буквально не могла подняться на ноги, а двигаться нужно было. Ее мама не могла оставаться с ней: на руках у нее было еще двое маленьких детей, которых обязательно нужно было увести подальше.

Тогда взрослые из группы не придумали ничего умнее, чем спрятать мою бабушку в большом дупле дерева. Они планировали вернуться за ней, когда будет более безопасно. Одну ее оставлять не хотели, поэтому посадили к ней мальчика, который тоже был очень уставшим.

Так в этом дупле мои бабушка с дедушкой и познакомились. Они просидели там около суток, болтая о своей тяжкой доле. После за ними вернулись взрослые, а они так вместе всю войну и прошли.

Когда война закончилась, они продолжили общение, росли вместе, а затем постепенно поняли, что любят друг друга. Вместе прожили всю жизнь, так никогда и не расставаясь.

Яна (22), Минск

– История любви моих бабушки с дедушкой началась с медленного танца на одной из деревенских дискотек. После вальса моей бабушке, как настоящей Золушке, нужно было уходить с тусовки и ехать домой. Мой дедушка как настоящий джентльмен провел ее до автобуса, а потом в буквальном смысле вынес на руках оттуда: решил, что сам проведет ее до дома.

Помню, дедушка рассказывал, что уже на той первой встрече был в нее влюблен. Делился, что волновался только о том, чтобы не наступить ей на ноги. После того как он провел ее до подъезда, они договорились сходить через пару дней на свидание в ближайшем парке.

В назначенный вечер на улице был дождь, поэтому моя бабушка решила никуда не идти. Дедушка же, прождав у заветной скамейки несколько часов, решил, что сам придет к возлюбленной домой. Еле-еле вспомнив дорогу, он заглянул к моей бабушке на чай, да так и не вышел оттуда. Они в браке уже около 30 лет.

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