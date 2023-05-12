На юге Бахмута обвал фланга: батальон «Айдар» разбил две бригады РФ 12.05.2023, 13:41

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Россияне бежали со своих позиций.

В Донецкой области 11 мая украинские бойцы батальона «Айдар» отбили у российских захватчиков территории возле села Ивановское под Бахмутом.

Об этом сообщает 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» в Telegram.

«В ходе тяжелых боев, 11 мая, военнослужащие 24-го штурмового батальона «Айдар», совместно с другими подразделениями ВСУ, отбили у врага территории к югу от села Ивановское (Красное)», - говорится в сообщении.

В то же время, в ходе боев были нанесены существенные потери противнику. Российскими оккупантами потеряны подразделения 4 отдельной мотострелковой бригады и 374 отдельного стрелкового батальона Вооруженных сил РФ, а также оставлены позиции занимаемые данными подразделениями.

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