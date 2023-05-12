«Русские «друзья» угостили Лукашенко «Новичком»1
- 12.05.2023, 13:40
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Белорусы выдвинули свои теории о состоянии диктатора.
После 9 мая Лукашенко не появляется на публике уже третий день. Читатели сайта Charter97.org в комментариях выдвинули свои предположения о том, в какой состоянии сейчас находится диктатор.
Приводим некоторые из них:
«Русские «друзья» угостили «Новичком».
«Пережидает контрнаступление ВСУ».
«Пусть у Лукашенко будет все вместе: и Covid-19, и инсульт, и рак мозга».
«Янукович во время Майдана тоже «болел» и «на капельнице» сидел».
«Уже устал надеяться, что наконец скопытится падлюка эта. Нужно просто потерпеть неделю и все станет ясно. Если там реальные проблемы, а не напрасные надежды, то мы скоро узнаем. Так или иначе».
«Я уже лет 15 захожу на «Хартию-97» в надежде прочитать ту самую новость. Пусть уже, наконец, всё!».
«Может в холодильнике уже лежит».