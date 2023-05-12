Обманчивая щедрость: зачем в ресторанах угощают посетителей хлебом 1 12.05.2023, 13:44

3,524

Такой «комплимент» от заведения вовсе не является символом гостеприимства.

Завсегдатаи ресторанов знают: как правило, официант, принимая заказ, спрашивает, нужен хлеб или нет. Но в некоторых заведениях такие вопросы не имеют смысла: вам первым делом принесут хлебную корзинку, полную ароматных и хрустящих булочек, хлебных палочек и так далее. Что важно, хлеб обязательно будет белым. Дополнительно могут подать сливочное или оливковое масло, чтобы гости перекусили, пока ждут заказанное блюдо.

Где логика? Казалось бы, наевшись хлебом, посетитель рано насытится и откажется от дополнительных блюд или десерта. Кстати, в соцсетях даже проводили опрос на эту тему, и пользователи предложили очень неожиданные версии. Например, такую: пока вы ждете еду, начнете машинально есть хлеб, и после этого будет неудобно уйти, даже если заказ задерживается.

Еще одна хитрость, в которой признаются сами владельцы ресторанов: после хлеба всегда хочется пить. А бесплатные напитки, если это только не алкогольный аперитив, уже никто не предложит.

Но диетолог Камилла Тимошенко раскрывает секрет: белый хлеб тут работает как сыр в мышеловке.

Белый хлеб — это быстрый углевод. Когда мы его едим и он уже начинает расщепляться ферментами слюны (это происходит очень быстро), в кровь попадает глюкоза, ее количество растет.

Как только это происходит, организм начинает выделять инсулин, чтобы снизить уровень глюкозы. И, если вы помните курс биологии, то должны понимать, что происходит, когда уровень сахара в крови падает — нам снова безумно хочется есть. Как правило, этот процесс занимает около полутора часов. То есть к концу обеда вы не только не наелись, но и мечтаете о десерте!

«Именно для этого, для повышения нашего аппетита, нам в ресторанах бесплатно подают белый хлеб с маслом», — говорит врач.

Можете проверить — дома это сработает точно так же. Если вы перекусили перед ужином булочкой с маслом, вы не только не перебили аппетит, но и, наоборот, усилили его. Так что, скорее всего, вы съедите больше, чем следует. Вряд ли эксперимент повредит здоровью, если только переедание не войдет в привычку, главное — не ешьте хлеб с плесенью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».