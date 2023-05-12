Россияне начали экономить на водке 3 12.05.2023, 13:54

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Количество проданных бутылок рухнуло на 26%.

Российские потребители резко сократили покупки алкогольных напитков в период майских праздников 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы «Контур.Маркет».

Количество проданных бутылок водки рухнуло на 26%, вина — на 33%, сидра — на 35%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы «Контур.Маркет».

Лишь продажи пива остались стабильными — плюс 1% по отношению к тому же периоду прошлого года. Это привело к сокращению выручки магазинов, констатируют эксперты: например, на водке розничные сети заработали на 17% меньше, чем в майские праздники 2022 года.

Пережив новую волну падения реальных доходов после начала войны в Украине, российские потребители остаются в режиме «затягивания» поясов. Посещаемость московских торговых центров, по данным NF Group, остается на 20% ниже уровней 2021 года.

По итогам первого квартала 2023 года оборот розничной торговли в РФ упал на 7,3% в годовом выражении, отчитывался в начале мая Росстат.

Хотя инфляция в России по сравнению с военными пиками замедлилась в 7 раз и составляет, по официальным данным, лишь 2,5%, продажи продуктов питания снизились на 3,4%.

Продажи непродовольственных товаров оказались на 10,6% ниже, чем в январе–марте прошлого года, вопреки потокам параллельного импорта, которые правительство оценило в $20 млрд за год.

В реальном выражении — с учетом накопленной инфляции — оборот российской розницы упал ниже уровней 2011 года, подсчитали аналитики MMI.

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