«Ябатька Лейтенанта Шмидта» вышел с суток после ареста 1 12.05.2023, 13:58

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Заместителя Павличенко задержали 12 апреля.

Заместитель главы Ассоциации ветеранов спецназа «Честь» Сергей Заславский, который оказался судимым рецидивистом Сергеем Автуховичем, вышел на свободу отбыв назначенные ему сроки административного ареста. Об этом сообщила «Наша Ніва» со ссылкой на человека, который пересекался с ним в ЦИП на Окрестина.

Похоже, что он обошелся без уголовного дела, отсидев лишь сутки в тех же условиях, что и все политические. Ранее Сергей Заславский-Автухович прославился тем, что, будучи неоднократно судим, под маской показного ябатьки втерся в доверие к лукашенковским генералам.

«Он точно вышел. Кто это был такой, я узнал только тогда, когда вышел с суток и прочитал «Нашу Ніву». Сидел, как и все политические, в таких же условиях. Отбывали срок в переполненной камере, без матрасов. О себе он рассказывал, что предприниматель и диджей», — рассказал «Нашай Ніве» человек, который пересекался с Заславским на Окрестина.

Автухович сразу возобновил свою активность в инстаграме, куда постит фото и видео с тренировок, а также появился онлайн в телеграме.

До того Заславский-Автухович получил подряд два приговора по 15 суток.

Сергей Автухович-Заславский — псевдоспецназовец и псевдочемпион в тяжелой атлетике.

В реальности, многократно судимый за разбои, он смог стать заместителем Дмитрия Павличенко в Ассоциации ветеранов спецназа и создать себе блестящую репутацию в государственных органах. Помимо подставной формы, у него был только один аргумент — позиция «за Лукашенко».

После того, как этот человек случайно попал на Окрестина за репост статьи о cебе cамом из некоего «экстремистского» по версии лукашистов ресурса, журналистам стали известны подлинные детали его биографии.

Напомним, о задержании заместителя Дмитрия Павличенко стало известно 12 апреля. Сообщалось, что его задержали за распространение экстремистских материалов. Позже выяснилось, что пауэрлифтер, «ябатька» и создатель проекта «За сильную Беларусь», который проводил семинары для силовиков и встречался с высокопоставленными чиновниками, на самом деле рецидивист, совершивший 20 преступлений, в том числе грабежи. Уголовной ответственности он избежал, так как суд направил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу. В начале апреля он был подвергнут административному аресту, а в середине прошлого месяца ему дали еще 15 суток.

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