«Самолет, рядом с которым сфотографировался Зенон Позняк, до сих пор на нашей территории» 12.05.2023, 14:10

Боец полка Калиновского рассказал о боях за Бахмут.

Российская армия не стесняется использовать в Бахмуте запрещенные Женевской конвенцией фосфорные боеприпасы. Город обстреливают из артиллерии и бомбят с воздуха, все заявления Пригожина о нехватке снарядов — это блеф. Об этом в интервью «Радыё Свабода» рассказал боец полка Калиновского Денис Урбанович.

Денис Урбанович — белорусский активист, глава одной из старейших в Беларуси оппозиционных организаций «Молодой фронт». Во время президентской кампании 2020 года, а также в марте — апреле 2021 года Урбанович несколько раз был осужден на 15 суток. В конце 2021 года Урбанович переехал в Украину. С началом российского вторжения вступил в тероборону, а затем присоединился к белорусскому полку (ранее был батальон) имени Калиновского. Был несколько раз ранен.

— То, что я видел, происходило по ночам, во время обстрелов. Неясно, работала ли это «арта» (артиллерия) русских или это ракеты. Но не авиация. Просто что-то прилетит, взорвется, а взрыв — как фейерверк, с неба падают белые огоньки. Однажды мы чуть не попали под такой обстрел — успели уйти за несколько минут. Повезло. Это точно был белый фосфор — другие взрывы не такие, — рассказал Урбанович.

Боец говорит, что при попадании на кожу или одежду белый фосфор прожигает человека буквально до костей. Такие раны залечивать очень тяжело.

— Российские войска не стыдятся применять белый фосфор, хотя он считается химическим оружием. Они даже отрицают, что у них есть такое оружие, но мы все чаще видим его следы, — отмечает Урбанович.

По его словам, бои в Бахмуте не прекращаются ни на день. Россияне упорно идут вперед, несмотря на большие потери. Им противостоят украинские силы. Одна и та же улица может переходить из рук в руки по нескольку раз.

— Они что-то захватят, а потом мы это отбиваем. У нас еще около 7% территории города, западная часть. Тот самолет на въезде в город, рядом с которым сфотографировался Зенон Позняк, когда приезжал в Бахмут в начале года, до сих пор находится на нашей территории. Думаю, месяц, наверное, сможем так удерживать Бахмут, а то и больше. А там посмотрим, — говорит собеседник.

Заявления Пригожина о нехватке боеприпасов и о том, что он выведет вагнеровцев из Бахмута, Денис Урбанович называет блефом. Подтверждает, никакого отвода не было, наемники остаются в городе.

— Во-первых, они никуда не денутся, им свои не дадут отойти. По бокам от них воюют российские регулярные части, как им отступать? Никто не позволит. Во-вторых, заявление Пригожина о том, что им якобы не хватало снарядов, изначально было чушью. Им всегда давали достаточно снарядов, огонь с их стороны никогда не становился меньше. Думаю, Пригожин просто пытался обмануть украинцев. Чтобы они думали, что «русские настолько разобщены, что скоро разбегутся». Но на самом деле бежать пока не собираются — сил и мотивации им хватает. Как были зомби, как ползли по своим трупам, так и ползут вперед, — говорит белорусский доброволец.

Денис Урбанович отмечает, что россияне стали более организованными — «уже не прут, как раньше, в лобовую». Но бардака у них все равно хватает — могут попасть под обстрел своей же артиллерии.

— Авиацию чаще стали использовать. Этот бедный Бахмут утюжат вновь и вновь, уже не только артиллерией, но и с самолетов разбивают последние дома. Как-то рискнул и специально поднялся, чтобы посмотреть сверху на то, что осталось от города. Живого места нет, а все бомбят и бомбят.

Что касается украинского контрнаступления, то на вопрос о нем Урбанович отвечает тщательно подбирая слова.

— Мы выполняем свою задачу, и нам сложно сказать, будет контратака или нет. У нас то же оружие, что и раньше — хорошее, современное. У соседей тоже мало что изменилось. У них есть тяжелая техника, когда надо, они нам всегда помогают, могут и танк дать в поддержку. Может быть, где-то накапливаются силы, приходит новая техника, но мы точно ничего сказать не можем. Погода солнечная, думаю, земля подсохла и условия для контратаки созреют. Но когда она начнется, мы не знаем, — говорит Денис Урбанович.

Калиновец лишь добавляет, что страха большого у них нет.

— Надеюсь, выстоим и победим, — добавляет он.

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