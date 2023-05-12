Эксперт: У Путина ломают голову, что делать с наглым Пригожиным 12.05.2023, 14:13

Глава Кремля оказался в патовой ситуации.

Российский диктатор Владимир Путин не будет публично реагировать на оскорбления со стороны главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, потому что реакция будет означать признание проблемы и то, что обидели именно его, уверен политический аналитик Александр Кочетков.

В интервью «Главреду» он отметил, что если Путин начнет на это как-то реагировать, то этим признает, что это было сказано против него.

«Если сейчас спросить Пригожина, то он скажет, что имел в виду Шойгу. Как в старом советском анекдоте: «А кого вы имели в виду?» А Путин, мол, это вообще мой друг и величайшая фигура современности. Поэтому нет, если Путин начнет на это как-то реагировать, то этим признает, что это было сказано против него, но Пригожин ни Путина, ни кого-то из его ближайшего окружения не называет. Зато он четко формулирует, кто его враг - в частности, губернатор Санкт-Петербурга Беглов, но тут какой-то «дед». А Байден разве не дед? То есть признавать этого ему нельзя», - пояснил эксперт.

Также Кочетков уверен, что сейчас среди силовиков в окружении Путина продолжаются дискуссии относительно того, что делать с Пригожиным.

«Там конкуренция, которую Путин сам создал, а сейчас они от нее страдают, потому что не могут принять решение. По информации, которая у нас есть, окружение Патрушева считает, что Пригожина как раз надо оставлять, а не ликвидировать, потому что он еще может быть полезным», - подытожил эксперт.

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