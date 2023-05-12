Под Минском продается уютный коттедж с баней и гостевым домиком 1 12.05.2023, 14:42

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Как он выглядит и сколько стоит.

Если вы ищете недорогой, но в то же время полностью готовый к проживанию дом со всеми удобствами и мебелью, то вот вам интересный вариант. Этот двухуровневый коттедж находится в живописном и тихом месте в Дзержинском районе (полчаса от столицы). Большой участок, все коммуникации, интересная планировка и при этом — совсем «не страшная» цена — в общем, стоит рассмотреть дом детально, пишет Realt.by.

Двухэтажный «каркасник» расположен в 32 километрах от МКАД, в деревне Мигдаловичи Дзержинского района. От Минска сюда можно доехать за полчаса. Асфальтированная дорога ведет практически к дому.

Интересный по архитектуре дом был построен в 2018 году по каркасной технологии. Строение утеплено. Кровля — металлочерепица.

Площадь двухэтажного дома — 78 квадратных метров. На первом этаже расположена большая кухня-гостиная, санузел и топочная, на втором этаже — три спальни и гардеробная. Жилье полностью укомплектовано необходимой мебелью и техникой.

Есть в доме и веранда для летних посиделок.

Также на участке имеется полностью готовый 20-метровый гостевой домик с собственным санузлом.

Еще одна постройка, стоящая в отдалении от основного дома — это небольшая банька на дровах.

Что касается коммуникаций, то все они в наличии. Отапливается дом электричеством (по льготному тарифу). Для альтернативы имеется и твердотопливный котел. Кроме того, так как деревня газифицирована, если есть желание, то можно подключить и газ.

Вода — собственная скважина, канализация — также местная. При этом есть возможность присоединения к центральному водопроводу.

Рядом с коттеджем оборудована парковка, есть автоматические откатные ворота.

Площадь участка составляет почти 15 соток. Никаких деревьев или зеленых насаждений на нем пока нет, этим сможет заняться уже новый владелец. Из плюсов — участок крайний. Он граничит с небольшой лесополосой и полем. Кстати, у хозяев дополнительно имеется участок под ЛПХ — он примыкает к основному участку.

Стоимость дома — 80 тысяч долларов.

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