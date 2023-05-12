В Москве похитили жену экс-первого заместителя министра обороны РФ 2 12.05.2023, 14:46

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От бывшего командующего российским ВДВ потребовали выкуп в миллион рублей.

В Москве похитили супругу экс-первого заместителя министра обороны и командующего Воздушно десантных войск Александра Колмакова.

Как сообщает Телеграм-канал «База», исчезновение жены генерал обнаружил вечером 10 мая. Колмаков вернулся с работы и не нашел ее дома. В последний раз они виделись утром - женщина ушла на работу, и ничего странного Колмаков не заметил.

В тот же вечер генералу позвонил неизвестный, который заявил, что похитил жену Колмакова - за нее нужно заплатить выкуп в миллион рублей. Колмаков позвонил в полицию.

Канал отмечает, что похищение может быть фейковым. Возможно, с этим связаны телефонные аферисты.

Обновлено: Жену Колмакова нашли, передает ТАСС. Жизни женщины ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия выясняются.

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