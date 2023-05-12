Уникальный внедорожник на базе Lamborghini Diablo выставили на продажу 12.05.2023, 15:02

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Стоимость авто составляет $19 000.

В США на продажу выставили необычный внедорожный кит-кар с кузовом культового суперкара Lamborghini Diablo. Стоимость авто составляет $19 000. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Автомобиль построен на базе внедорожника Jeep Liberty 2006 года выпуска. Кузов был изготовлен самостоятельно и в мельчайших деталях повторяет оригинальный Lamborghini Diablo.

У кит-кара большой дорожный просвет и большие колеса. Проект еще не в завершенном виде, и требует некоторых доработок.

У автомобиля нет боковых дверей, но их можно установить самостоятельно. Продавец заявил, что для этого даже предусмотрены петли.

Кит-кар оснащен системой полного привода от купе Lexus RC. Двигатель расположен спереди, а не посередине, как у оригинального Lamborghini Diablo.

Автомобиль сохранил рядный четырехцилиндровый двигатель от Jeep Liberty. Он работает в паре с автоматической коробкой переключения передач.

Пробег необычного авто составляет 19 300 км. За такой кит-кар просят $19 000, но продавец рассматривает и другие предложения.

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