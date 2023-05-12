«Письмо счастья» не получил, а теперь помимо штрафов приходится платить еще $60» 1 12.05.2023, 15:19

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Как водитель попал в капкан «двойного» штрафа.

«Попал в капкан «двойного» штрафа за скорость, — признался «Онлайнеру» читатель. — Еще зимой съездил в Брест и, как потом выяснилось, две камеры зафиксировали мои превышения на 11 км/ч. О нарушении этом не знал, никаких «писем счастья» не получал. А потом случайно выяснил, что я должен доплатить сумму, в 4 раза превышающую штрафы». Оказывается, это довольно типичная история. В КоАП действительно встречается статья, увеличивающая выплату, если она не произведена в срок.

«Я съездил в Брест и уже забыл. Были ли там зафиксированные камерой превышения, не знал. Никаких постановлений, извещений с приглашением в почтовое отделение не получал, — рассказал подробности автомобилист. — Спустя четыре месяца меня остановили инспекторы для проверки документов. В тот день я забыл в/у дома, всю информацию сотрудники нашли через планшет. Благодаря этому стечению обстоятельств из базы данных я узнал, что у меня есть неоплаченные штрафы за скорость».

По словам мужчины, ему посоветовали создать личный кабинет на сайте МВД и там проверить штрафы по линии ГАИ, узнавать номера постановлений, а позже с ними оплатить штраф через ЕРИП. «Я так и сделал, заплатил по 18,5 рубля за каждое нарушение скорости, — описал развитие событий водитель. — А через два дня после оплаты обнаружил в почтовом ящике извещение от судебных исполнителей: помимо штрафа с меня изъято еще 148 рублей — за то, что штраф не был уплачен в установленный срок».

В КоАП РБ действительно предусмотрена такая дополнительная выплата. Часть 6 статьи 6.4 гласит: «При наложении штрафа на физлицо при признании им своей вины применяется нижний предел штрафа (это действует и при фиксации нарушений ПДД камерами. — Прим.). В случае неуплаты такого штрафа в установленные сроки примененный размер штрафа увеличивается на две базовые величины». Такова арифметика: два штрафа, к каждому добавилось по 74 рубля (две базовые), вышло плюс 148 рублей.

«Неуплата штрафа вовремя даже на незначительную сумму может обернуться последствиями — сумма штрафа автоматически увеличивается на 2 базовые величины, — подтвердили в ГАИ Гомельской области. — Кроме того, постановление могут направить в отдел принудительного исполнения (ОПИ) для взыскания штрафа в принудительном порядке. ОПИ может наложить арест на имущество, в том числе на деньги, приостановить полностью или частично операции по текущим и иным банковским счетам, описать или арестовать его имущество».

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