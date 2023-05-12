Литовцы также решили переименовать Калининград 12.05.2023, 15:26

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С инициативой выступила фракция консерваторов.

12 мая депутаты Сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене обратились в Государственную комиссию по языку с просьбой изменить нынешний литовский вариант названия Калининграда (Kaliningradas) на Караляучус (Karaliaucius), сообщает delfi.lt.

В пресс-релизе фракции консерваторов сказано, что нынешнее название — это российский нарратив, название появилось во время агрессии СССР в годы Второй мировой войны, когда Кенигсберг переименовали в Калининград в честь Михаила Калинина.

По словам Семешки, в контексте войны в Украине надо пересмотреть названия и отказаться от тех, которые чужды литовскому языку.

«Давно пора отказаться от советского наследия и не засорять наш язык инородными словами. В знак солидарности с нашими соседями поляками мы призываем не использовать в литовском языке навязанные нам, искусственные названия», — сказал депутат.

Председатель Комиссии борьбы за свободу и государственной исторической памяти Кузмицкене обратила внимание на целенаправленную политику Москвы в сфере топонимики, сегодня это надо менять. «Часть Восточной Пруссии, доставшаяся СССР как военный трофей, была названа Калининградской областью, после Второй мировой войны она принадлежала СССР, затем РФ. Здесь никогда до этого не жили русские, Сталин лгал, говоря, что это исторические земли русских. Чтобы забылось прошлое этих мест, Москва проводила целенаправленную политику в сфере топонимики, были русифицированы названия населенных пунктов, водоемов», — заметила Кузмицкене.

«Пришло время не мириться с фальсификацией истории, отказаться от введенных названий, вернуться к исторической топонимике — вернуть этому региону балтийскую лингвистическую идентичность», — продолжила депутат.

Как сообщал сайт Charter97.org, Польша официально переименовала Калининград и Калининградскую область РФ.

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