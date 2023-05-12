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Слова Зеленского довели Медведева до истерики

  • 12.05.2023, 15:32
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Слова Зеленского довели Медведева до истерики
Владимир Зеленский

Президент Украины предрек будущее обитателей Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский предрек незавидную участь членам путинского режима, развязавшим захватническую войну.

Свое заявление он сделал в интервью журналисту ВВС. Видео было опубликовано 12 мая на официальном аккаунте Офиса президента Украины в Facebook.

«Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, (...) как... Но они точно своей смертью не закончат», - заявил Зеленский.

Он добавил, что хотел бы, чтобы конец режима Путина наступил как можно быстрее.

Слова украинского президента вызвали моментальную и очень острую реакцию Москвы.

С истерическим заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он разразился оскорблениями в адрес украинского лидера.

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