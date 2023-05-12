Слова Зеленского довели Медведева до истерики 12.05.2023, 15:32

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Владимир Зеленский

Президент Украины предрек будущее обитателей Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский предрек незавидную участь членам путинского режима, развязавшим захватническую войну.

Свое заявление он сделал в интервью журналисту ВВС. Видео было опубликовано 12 мая на официальном аккаунте Офиса президента Украины в Facebook.

«Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, (...) как... Но они точно своей смертью не закончат», - заявил Зеленский.

Он добавил, что хотел бы, чтобы конец режима Путина наступил как можно быстрее.

Слова украинского президента вызвали моментальную и очень острую реакцию Москвы.

С истерическим заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он разразился оскорблениями в адрес украинского лидера.

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