Слова Зеленского довели Медведева до истерики
- 12.05.2023, 15:32
- 3,996
Президент Украины предрек будущее обитателей Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский предрек незавидную участь членам путинского режима, развязавшим захватническую войну.
Свое заявление он сделал в интервью журналисту ВВС. Видео было опубликовано 12 мая на официальном аккаунте Офиса президента Украины в Facebook.
«Те, кто там, в Кремле, поверьте, они кончат плохо. Не знаю, (...) как... Но они точно своей смертью не закончат», - заявил Зеленский.
Он добавил, что хотел бы, чтобы конец режима Путина наступил как можно быстрее.
Слова украинского президента вызвали моментальную и очень острую реакцию Москвы.
С истерическим заявлением выступил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он разразился оскорблениями в адрес украинского лидера.