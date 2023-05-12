Александр Кабанов: Акции солидарности - важная поддержка для политзаключенных 12.05.2023, 15:37

Александр Кабанов

Экс-политзаключенный призвал белорусов не оставаться в стороне.

В Польше, Литве, Латвии и других городах белорусская диаспора каждую неделю проводит акции солидарности.

Блогер и экс-политзаключенный Александр Кабанов в комментарии Telegram-каналу «Баста!» призвал белорусов не оставаться в стороне и приходить на акции солидарности в своих городах:

— Во многие европейских городах проходят митинги и пикеты в поддержку наших политических заключенных. Чем больше людей на них будут приходить, чем больше об этом информации будет в СМИ, то тем сильнейшей психологической поддержкой это станет для политзаключенных.

Родственники политзаключённых читают независимые СМИ и обо всём оповещают узников. Для них это большая моральная поддержка. Поэтому важно приходить на акции солидарности.

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