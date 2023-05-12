Полным ходом 2 Дмитрий Колезев

12.05.2023, 16:04

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Контрнаступление ВСУ, еще не начавшись, создает панику в российских рядах.

Что-то загадочное происходит с украинским контрнаступлением. Вчера российские «военкоры» почти хором принялись писать о том, что оно началось, в том числе в районе Бахмута, и ВСУ готовятся окружить силы «Вагнера» в этом городе.

В первую очередь об этом писали «вагнеровские» каналы: «Оркестр Вагнера», GREY ZONE, Александр Симонов (корреспондент пригожинского РИА ФАН). Но также об активности ВСУ сообщали корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что «контрнаступ Киева начался. Танки ВСУ идут по объездной Харькова в сторону границы с Россией».

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также заявил, что «контрнаступление идет полным ходом. На артемовском направлении подразделения ВСУ заходят во фланги», и «ситуация развивается по худшему сценарию». При этом, по словам вагнеровцев, российские войска (Минобороны РФ) оставляли позиции без боя и фактически бежали.

Однако затем последовали опровержения этой информации. В первую очередь — от российского Минобороны, которое отрицало не только оставление позиций, но и контрнаступление как таковое. Также начало контрнаступления опровергли и некоторые «военкоровские» каналы. Евгений Поддубный и Александр Коц позднее фактически дезавуировали свои слова о наступлении, сказав, что в целом обстановка спокойная, хотя накопление сил ВСУ продолжается и атаки периодически случаются.

Не верит в начало большого контрнаступления и Игорь Стрелков, который заявил, что речь идет о локальных атаках ВСУ, которые пока лишь пытаются снять блокаду Бахмута.

В общем, похоже, контрнаступление ВСУ, еще не начавшись, создает панику и неразбериху в российских рядах. В этом смысле психологические условия для начала настоящего контрнаступления у Украины, как мы видим, неплохие. Но о его начале, видимо, говорить пока действительно рано.

Дмитрий Колезев, Telegram

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