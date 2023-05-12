Грустный пюрер 6 Алексей Копытько

12.05.2023, 16:17

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Фото: AFP

Такое впечатление, что Лукашенко действительно нездоров.

Посмотрел я этот ваш парад одним глазом. Самое броское:

1. Упоминание в речи бункерного деда китайских воинов, которые сражались с японским милитаризмом. А потом реплика диктора во время прохождения коробки из Приморья о том, как воины Тихоокеанского флота освобождали Сахалин и Курильские острова. Как-то слишком с нажимом. Видать, сильно нервничают. Ибо 155 бригаду морской пехоты наши обнулили уже дважды. Даже пулемётный полк с Курил имеет потери.

2. Грустный пюрер. Очень грустный сутулый пюрер, который плёлся в хвосте группки гостей парада. Такое впечатление, что он действительно нездоров и его силой тащили в Москву. На фоне выделенного ему в пару нового туркменбаши смотрелся не очень хорошо. Переживаю.

3. Спецназ. Искандер-М. С-400. Ярс. И всё. А где, извините за выражение, армата? Не говоря уже об авиации, которую распугали неизвестные беспилотники (решили без авиации, чтоб своё же ПВО не натворило беды). Выглядело как демонстрация последних козырей. Очевидно, хотели, чтоб было скромно, но со вкусом, «тихая роскошь». Думаю, роснарод будет не очень доволен. Ибо бедненько, нет былой мощи.

4. Самое страшное – все вот эти коробки пока ещё живых и целых суворовцев-нахимовцев-курсантов. Бодрящийся дед и сидящие на парадной трибуне (пропагандисты в том числе) их всех угробят, если задержатся у власти.

Короче, нам своє робити. Настоящий парад ещё впереди.

Алексей Копытько, Telegram

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