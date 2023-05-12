В Беларуси выявлено 15 случаев кори 12.05.2023, 16:26

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Первые пациенты завезли болезнь из РФ.

По состоянию на 11 мая в Беларуси зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев кори, сообщила пресс-служба Минздрава.

Случаи заболевания корью зафиксированы в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Первые пациенты завезли болезнь из Москвы и других городов России. Остальные случаи кори — родственные и дружеские пересечения с первыми заболевшими.

«Болели чаще всего взрослые лица 25−59 лет (79,9%). Заболевание у всех протекало в легкой и средней степени тяжести. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное», — ответили в Минздраве.

Корь — заразная болезнь вирусного происхождения. Вирус кори обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму. Если не болевший корью или непривитый человек общается с больным, то вероятность заражения — практически 100%.

Первым признаком кори является значительное повышение температуры. Оно наступает примерно через 10−12 дней после воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней.

На этой, начальной, стадии могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь. Сначала — на лице и верхней части шеи, затем она распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится 5−6 дней и затем исчезает. В среднем сыпь выступает через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.

«При малейшем подозрении на развитие кори, особенно при появлении сыпи, следует незамедлительно обратиться к врачу. Это важно не только для скорейшей постановки диагноза и начала лечения, но и для принятия противоэпидемических мер в коллективе, который посещал заболевший», — напомнили в Минздраве.

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