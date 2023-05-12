С яхты кремлевского олигарха в Германии конфисковали предметы искусства на миллионы евро 12.05.2023, 16:37

1,372

Судно ранее принадлежало Роману Абрамовичу.

В Германии конфисковали объекты искусства с яхты российского бизнесмена Фархада Ахмедова, который имеет тесные связи с Кремлем. Общая стоимость имущества составляет несколько миллионов евро.

Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на немецкие СМИ. Сообщается, что коллекцию произведений искусства и ценностей обнаружили на яхте «Luna», находящейся в порту Гамбурга.

Ахмедов, согласно данным немецкой генпрокуратуры, подозревается в обходе санкций. Ему вменяют «нарушение обязательств по декларированию активов по уголовным делам перед Центральным банком Германии и Федеральным ведомством экономики и экспортного контроля после включения в санкционный список ЕС».

Сама яхта «Luna» была арестована властями Гамбурга весной 2022 года. Яхта ранее принадлежала олигарху Роману Абрамовичу. Судно имеет две вертолетные площадки, 20-метровый бассейн, восемь небольших лодок и мини-субмарину.

Ахмедов был включен в санкционный список ЕС 8 апреля 2022 года как бизнесмен, обеспечивающий существенные доходы бюджета РФ. 13 апреля Великобритания также ввела санкции в отношении Ф. Ахмедова по аналогичной причине. Кроме того, бизнесмен находится под санкциями в Украине, Канаде и Швейцарии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».