Череватый: Операция ВСУ в Бахмуте успешна и достигает одной из главных целей 12.05.2023, 16:45

В рядах оккупантов наблюдается паника и истощение.

Сегодня в битвах уничтожено почти 200 российских захватчиков и 5 полевых складов с боеприпасами в районе Бахмута. Как пишет УНИАН, об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что на поле боя наблюдаются признаки истощения российских оккупантов. «Первым маркером этого истощения являются почти ежедневные истерические заявления преступника Пригожина. Бахмут остается эпицентром боевых действий. За эти сутки там произошло 40 боестолкновений. В результате которых 199 оккупантов были уничтожены, 244 получили ранения и 15 попали в плен»,- сказал Череватый.

Также он сообщил об уничтожении трех вражеских танков, боевой машины пехоты, трех пушек «Мста-Б» и 5 полевых складов с боеприпасами. «В результате контрнаступательных действий и атак наших подразделений, в рамках оборонительной операции, враг был отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 км. И поэтому, можно говорить, что наша оборонительная операция продолжает быть успешной и достигает одной и из главных своих целей - это стачивание боевых возможностей противника, обезкровление врага», - подчеркнул Череватый.

По его словам, у врага, кроме боевых потерь, падает морально-психологическое состояние и появляются элементы паники.

Череватый подчеркнул, что захватчики из группы «Вагнера» не могут выполнить ни один дедлайн по полному захвату города Бахмут и всей Донецкой области. «Они продолжают уничтожаться-уничтожаться в больших маштабах. Пополнения у самого «Вагнера» нет. Они вынуждены задействовать регулярные войска: мотострелковые и воздушно-десантные войска, которые комплектованы тоже в значительной степени из мобилизованных», - сказал Череватый.

При этом, он отметил, что российские пленные демонстрируют, что являются деморализованными, не имеют мотивации и не понимают, за что воюют.

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