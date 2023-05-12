Под Костюковичами нашли настоящего долларового миллионера, который озолотился на картошке 4 12.05.2023, 16:52

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Вместо поздравлений он получил «уголовку».

Главу хозяйства из Костюковичского района подозревают в налоговом мошенничестве — на него завели уголовное дело, сообщили «МогилевОнлайн» в Кричевском управлении Департамента финансовых расследований (ДФР КГК) по Могилевской области.

Фермер выращивал картофель на продажу. Правда, как выяснила проверка, он торговал овощами «в черную»: продавал людям картошку за наличные, а выручку скрывал.

Глава хозяйства имел льготы как сельхозпроизводитель — например, он мог воспользоваться правом возврата из бюджета сумм превышения входного НДС над исчисленным. Для этого фермер указывал в налоговых декларациях только обороты с юридическими лицами, облагаемые по ставке 10%, а к вычету предъявил весь НДС, в том числе по ставке 20% для купленной сельхозтехники.

Таким образом, благодаря налоговым махинациям только в прошлом году мужчина незаконно получил из бюджета свыше 100 тысяч рублей.

Судя по всему, как законная, так и незаконная деятельность приносила фермеру хороший доход: при обыске у него изъяли свыше 1,5 млн долларов.

Возбуждено уголовное дело о налоговом мошенничестве (ст. 243−2 УК).

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