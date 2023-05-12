Под Костюковичами нашли настоящего долларового миллионера, который озолотился на картошке

Под Костюковичами нашли настоящего долларового миллионера, который озолотился на картошке4
- 12.05.2023, 16:52
- 4,100
Вместо поздравлений он получил «уголовку».
Главу хозяйства из Костюковичского района подозревают в налоговом мошенничестве — на него завели уголовное дело, сообщили «МогилевОнлайн» в Кричевском управлении Департамента финансовых расследований (ДФР КГК) по Могилевской области.
Фермер выращивал картофель на продажу. Правда, как выяснила проверка, он торговал овощами «в черную»: продавал людям картошку за наличные, а выручку скрывал.
Глава хозяйства имел льготы как сельхозпроизводитель — например, он мог воспользоваться правом возврата из бюджета сумм превышения входного НДС над исчисленным. Для этого фермер указывал в налоговых декларациях только обороты с юридическими лицами, облагаемые по ставке 10%, а к вычету предъявил весь НДС, в том числе по ставке 20% для купленной сельхозтехники.
Таким образом, благодаря налоговым махинациям только в прошлом году мужчина незаконно получил из бюджета свыше 100 тысяч рублей.
Судя по всему, как законная, так и незаконная деятельность приносила фермеру хороший доход: при обыске у него изъяли свыше 1,5 млн долларов.
Возбуждено уголовное дело о налоговом мошенничестве (ст. 243−2 УК).