«Путин «свил» в Африке гнездо с золотом» 6 12.05.2023, 16:59

3,600

Эксперт рассекретил тайну убежища хозяина Кремля.

Путин не зря подталкивает Россию к сближению с Африкой: в одной из стран континента он «свил» для себя гнездышко с кучей золота, драгоценностей и валютой.

По словам российского политолога Валерия Соловья, речь идет о тайной резиденции-замке, туда Путин планирует сбежать в случае своего политического поражения.

По словам Соловья, африканскую «цитадель» для Путина подготовил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин:

- Он ее создал, цитадель настоящую. Под землей это дворец, на поверхности - цитадель, ее взять практически невозможно. Это как раз в Центральноафриканской республике и еще в паре мест, как говорят, есть запасные пункты. Там, кстати, хранится часть золота, часть драгоценных металлов и доллары на паллетах. В физическом виде хранятся доллары на паллетах, - уточнил Соловей.

Он указал, что во время внедрения «вагнеровцев» в Африку Путин вместе с Пригожиным не ожидали «пораженческого» сценарий в Украине: «А сейчас есть ясное понимание, что война закончится в «огне и буре». Все готовятся к концу, каждый по-разному», - указал он.

Поэтому судьба «тайника» Путина под вопросом. Возможно, подавляющая часть золота вернется в Россию.

«Ведь есть люди, которые знают, где оно находится и за него отвечают», - подчеркнул Соловей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».