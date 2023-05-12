Правозащитники: Виктор Бабарико больше не числится в своем отряде в новополоцкой колонии 1 12.05.2023, 17:03

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Виктор Бабарико

Фото: Reuters

Местонахождение и состояние политзаключенного утаивается.

Правозащитники MAYDAY TEAM сообщают, что экс-кандидат в президенты Беларуси, политический заключенный Виктор Бабарико больше не числится в своем отряде в ИК-1 в Новополоцке.

«По неподтвержденной информации, Виктор Бабарико официальной больше не числится в своем отряде», — пишут правозащитники.

Они также со ссылкой на бывшего заключенного ИК-1 в Новополоцке сообщают, что до госпитализации Виктор Бабарико последнее время находился в помещении камерного типа.

Напомним, что вечером 26 апреля появилась информация о том, что Виктор Бабарико, заключенный ИК-1 Новополоцка, в ночь на 25 апреля был госпитализирован в городскую больницу со следами избиений и пневмотораксом. Утром 27 апреля близким политика удалось подтвердить факт его госпитализации в хирургическое отделение.

29 апреля представитель администрации исправительной колонии заявил, что заключенный Бабарико «жив и здоров» и продолжает отбывать свое наказание. Однако никаких подтверждений этим словам в силовых структурах не привели. 2 мая родственники Виктора Бабарико пытались попасть на прием к руководству Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД, но в приеме было отказано.

С тех пор нет никакой информации о местонахождении и состоянии Виктора Бабарико.

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