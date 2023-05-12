Граница с ЕС: какие пункты сейчас самые загруженные 12.05.2023, 17:28

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Актуальная информация от Госпогранкомитета.

В пятницу, 12 мая, очереди из легковых и грузовых авто на границе наблюдаются на польском и литовском направлениях, сообщают в Госпогранкомитете.

Небольшие скопления грузовиков есть на границе с Польшей — в ПП «Козловичи — Кукурыки» (20 машин). Что касается белорусско-литовской границы, то около 40 единиц транспорта ожидает в «Беняконях», а очереди в «Каменном Логе» серьезнее: там более 290 машин.

Скопление легкового транспорта фиксируется перед пунктом пропуска «Брест» — 90 авто. Также очереди наблюдаются у различных погранпереходов на границе с Литвой: 20 машин — в «Беняконях», 30 — в «Каменном Логе», по 40 — в «Котловке», «Лоше» и «Привалке».

Таким образом, наиболее загруженный маршрут в ЕС для легковых авто проходит через польский «Тересполь» («Брест»), для грузовых — через «Мядининкай».

Как сообщал Charter97.org, пункт пропуска «Бобровники — Берестовица» на польско-белорусской границе с 10 февраля этого года официально приостановил оформление транспортных средств и лиц. Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Также Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

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