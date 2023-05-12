В Украине запретили проводить публичные закупки у граждан Беларуси и РФ 12.05.2023, 17:37

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Подробности.

Кабинет Министров Украины 12 мая поддержал изменения в законодательство и запретил проводить публичные закупки у граждан России и Беларуси. Об этом сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство Украины внесло изменения в постановление КМУ от 12.10.2022 N 1178 «Об утверждении особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках».

Изменения вводят запрет на публичные закупки товаров, работ и услуг у граждан России и Беларуси на период военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Также закупки запрещается проводить у:

юрлиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством России и Беларуси;

юрлиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов, которых является РФ/гражданин РФ/РБ (кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях);

юрлиц, образованных и зарегистрированных в соответствии с законодательством России и Беларуси. Исключение: случаи когда активы переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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