Экс-разведчик КГБ: У Путина цугцванг 3 12.05.2023, 17:55

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Любая ситуация играет против хозяина Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин оказался в положении, когда любая ситуация играет против него, однако даже при таких раскладах у него есть несколько вариантов выходов, которые ему не понравятся.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал экс-сотрудник российской разведки Сергей Жирнов.

Так, Путин может прекратить войну, признав свои ошибки, вывести войска, извинится перед украинцами, выплатить репарации, выдать всех военных преступников, как это написано в последней резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Есть еще один – не менее привлекательный вариант – президент РФ может пустить себе пулю в лоб из пистолета, как это сделал в свое время жестокий правитель Адольф Гитлер. При таком раскладе преемники Путина смогут свалить всю вину на него, заявив, что он «самый большой дурак в мире и в России, и что он во всем виноват, и что это его война».

«Я сомневаюсь во всем этом, потому что Путин никогда не признает своих ошибок, это известно, у него всегда виноваты все – это мы видели в последний раз в его дурацкой речи на 9 мая на Красной площади. Путин не способен пустить себе пулю в лоб, потому что для этого нужно быть смелым и сильным человеком. Путин не смелый и не сильный», — резюмировал Жирнов.

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