Афганец пытался уехать из Беларуси в Литву, выдавая себя за француза 1 12.05.2023, 18:24

У него был поддельный паспорт.

11 мая белорусские пограничники задержали иностранца, который пытался выехать в Литву по фальшивому паспорту, сообщает Госпогранкомитет.

Мужчина ехал на автобусе «Минск – Вильнюс». В пункте пропуска “Каменный Лог» он показал пограничникам паспорт на имя гражданина Франции, который был полностью поддельным – все страницы документа были имитированы под подлинный образец.

Мужчина признался, что является гражданином Афганистана, а в ЕС следовал, чтобы улучшить условия жизни. Он помещен и ИВС до установления личности. Иностранцу грозит штраф и депортация за попытку незаконного пересечения границы, а также уголовная ответственность за использование поддельных документов.

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