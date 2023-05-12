закрыть
12 мая 2023, пятница, 18:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Афганец пытался уехать из Беларуси в Литву, выдавая себя за француза

1
  • 12.05.2023, 18:24
Афганец пытался уехать из Беларуси в Литву, выдавая себя за француза

У него был поддельный паспорт.

11 мая белорусские пограничники задержали иностранца, который пытался выехать в Литву по фальшивому паспорту, сообщает Госпогранкомитет.

Мужчина ехал на автобусе «Минск – Вильнюс». В пункте пропуска “Каменный Лог» он показал пограничникам паспорт на имя гражданина Франции, который был полностью поддельным – все страницы документа были имитированы под подлинный образец.

Мужчина признался, что является гражданином Афганистана, а в ЕС следовал, чтобы улучшить условия жизни. Он помещен и ИВС до установления личности. Иностранцу грозит штраф и депортация за попытку незаконного пересечения границы, а также уголовная ответственность за использование поддельных документов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Соучастники
Соучастники Ирина Халип
Чистый провал и позор
Чистый провал и позор Леонид Невзлин
Промах кремлевского пула
Промах кремлевского пула Телеграм-канал «CYNIC»
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране
Как лукашисты пытаются удержать «мозги» в стране Артем Черников