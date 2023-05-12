Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» белорусов 1 12.05.2023, 18:38

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Паспортов лишили и россиян.

Власти Кипра и Мальты на фоне нынешней ситуации в Украине аннулировали так называемые «золотые паспорта» нескольких десятков граждан России и Беларуси, попавших в санкционные списки Евросоюза, пишет «Европейская правда».

Об этом говорится в ответе Европейской комиссии на запрос депутата Европарламента от Свободной демократической партии Германии Морица Кернера, который оказался в распоряжении Spiegel.

По данным Еврокомиссии, Кипр лишил «золотых паспортов» девять россиян и 34 членов их семей из-за того, что они попали под санкции, введенные ЕС из-за агрессивной войны России против Украины. Мальта забрала паспорта у двух человек.

В комментарии Spiegel Кернер приветствовал действия Кипра и Мальты. «Россияне и белорусы, которые попадают в санкционный список ЕС, не заслуживают гражданства Евросоюза», — сказал политик.

Кипр и Мальта, как и некоторые другие страны Европейского Союза, длительное время предоставляют гражданство иностранным инвесторам в обмен на крупные денежные выплаты. Владельцы этих «золотых паспортов» пользуются преимуществами гражданства ЕС.

На Кипре для получения такого паспорта нужно было инвестировать не менее 2,5 миллиона евро. По данным кипрского правительства, в период с 2007 по 2020 год было привлечено около 9,7 миллиарда евро.

После начала нападения России на Украину Еврокомиссия вновь объявила противоречивую практику незаконной и рекомендовала странам ЕС рассмотреть возможность отмены такого гражданства — особенно если люди находятся в санкционных списках ЕС или поддерживают агрессивную войну России.

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