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Ученые рассказали о пользе фоновой музыки для обучения

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  • 12.05.2023, 18:46
Ученые рассказали о пользе фоновой музыки для обучения

Эксперимент провели на студентах-стоматологах.

Ученые из Университета Восточной Финляндии выяснили, что фоновая музыка во время практического обучения уменьшает стресс у студентов-стоматологов и улучшает их успеваемость. Результаты исследования опубликованы в Journal of Dental Education.

В исследовании приняли участие 36 молодых студентов-стоматологов, которые оттачивали навыки полировки зубов на специальном тренажере. Примерно половине студентов во время обучения включили тихую и медленную фоновую музыку.

Общее удовлетворение студентов фоновой музыкой было высоким. Было обнаружено, что музыка снизила стресс, тревожность, а также повысила мотивацию к обучению и практике. Эффективность работы и качество препарирования зубов также улучшились.

По словам исследователей, это пилотное исследование поддерживает использование фоновой музыки в доклиническом обучении медиков, поскольку она, по-видимому, оказывает полезное влияние на обучение и оттачивание навыков. Фоновая музыка может быть полезна и для студентов других стрессовых образовательных курсов.

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