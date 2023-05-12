В Борисове мошенники вымогали деньги с помощью «голливудского метода» 2 12.05.2023, 19:08

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Перед обманутыми разыгрывали целый спектакль.

Схема вымогательства прямиком из голливудских фильмов раскрыта следователями Борисовского района, рассказали в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

По данным следствия, в январе 2023 года 30-летний мужчина познакомился с привлекательной 18-летней девушкой из Крупского района. Они начали встречаться, но со временем девушка заскучала и зарегистрировалась на сайтах знакомств.

В один из совместных вечеров она просматривала страницы потенциальных ухажеров со своим взрослым кавалером, тогда мужчина и придумал план быстрого обогащения.

Он предложил девушке пригласить нового знакомого к себе в квартиру, куда он зайдет и устроит сцену ревности, забрав принесенные угощения. Девушка согласилась, назначила встречу первому ответившему ей парню и попросила того приобрести спиртное.

Когда новый интернет-знакомый пришел в квартиру с покупками, ее «парень» появился и начал обвинять незнакомца в домогательстве к девушке и угрожать физической расправой. Затем он заставил молодого человека перевести деньги на банковскую карту.

«Для пущей убедительности житель Борисова рассказал о своих связях в криминальном мире и продемонстрировал соответствующие татуировки», – рассказали следователи

Испугавшись за свою жизнь, тот выполнил все указания вымогателя и перечислил ему 200 рублей. По данным следствия, мужчина выгнал девушку из квартиры, и она не видела происходящих преступных действий своего возлюбленного.

Выбравшись из западни, новый знакомый парочки сразу же обратился в милицию. Злоумышленник был задержан. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 208 УК Республики Беларусь. Чуть позже следствию стало известно о еще одном эпизоде вымогательства по той же схеме.

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