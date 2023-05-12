Задержан главврач Минского областного центра гигиены и эпидемиологии4
- 12.05.2023, 19:22
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В его кабинете прошел обыск.
Задержан главврач Минского областного центра гигиены и эпидемиологии Владимир Рызгунский. Это произошло еще 12 апреля, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».
По информации канала, в кабинете Рызгунского прошел обыск, были изъяты документы и техника. Причина задержания неизвестна.
«Мы не знаем, за что именно задержали Владимира Рызгунского, но Пиневич и Тарасенко оправдывались перед прокуратурой по вопросам коррупции и рабочих ставок врачей», — написал Telegram-канал.
Накануне Лукашенко отменил ранее запланированное совещание как раз по вопросу ареста врачей и коррупции в здравоохранении.