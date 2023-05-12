Предвестник бед Андрей Окунь

12.05.2023, 19:37

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Евгений Пригожин

О чем молчит Пригожин.

Журналистике военного времени особенно полюбился Евгений Пригожин. И надо сказать, что глава ЧВК «Вагнер» с ролью ходячего инфоповода отлично справлялся, постоянно преподнося аудитории новые истории. Сначала он был выше богов, потому что, как сам говорил, живыми вытаскивал зэков из тюрем. Потом он превратился в просителя снарядов, ну а теперь отобрал пальму первенства у Стрелкова за роль главного предвестника бед.

Пригожин уже несколько раз анонсировал украинское контрнаступление, а накануне сказал, что в Бахмуте «ситуация на флангах складывается по наихудшему сценарию». Все из-за регулярной российской армии, которая сбежала под натиском ВСУ.

Бои за Бахмут идут с июля прошлого года. За это время провластные СМИ и телеграм-каналы неоднократно публиковали победные заголовки и радостно сообщали, что городок вот-вот будет взят. Но небольшое поселение, практически стертое с лица земли, так и осталось никем не занято.

Пригожину сказали брать его, потому что «надо». Украинцы решили отбиваться, потому что сковали в одной точке наступательные возможности российской армии. Случилась такая вот принципиальная битва, в которой инициатива постепенно стала переходить к ВСУ. Не потому что у ЧВК закончились снаряды (судя по независимым источникам пригожинцам их всегда хватало), а потому что украинцы ловко оборонялись, пока «Вагнер» стачивался об них лобовыми атаками.

К чему тогда вопли о нехватке снарядов? Я думаю, таким образом Евгений Пригожин готовил себе алиби для момента, когда Бахмут будет потерян. Недаром Пригожин рвался из города и хотел вывести свои отряды еще 10 мая. Ведь если группировка под Бахмутом падет, кого обвинят в поражении в важнейшей с политической и медийной точки зрения битве? Пригожина.

И вот чтобы не стать козлом отпущения и не растерять все свое влияние, приобретенное благодаря воинской славе ЧВК «Вагнер», Пригожин стал изобретать инфоповоды, которые бы скидывали ответственность за будущее поражение на Минобороны. «Да, мы проиграли, но сделали все, что могли! Вот если бы не эти черти из министерства… Шойгу б**ть!»

Если так задуматься, то и фланг регулярные армейские подразделения могли оставить не из-за испуга, а по приказу сверху. Раз уж город неминуемо падет, то лучше потерять в нем полчища зэков Пригожина, чем контрактную армию.

Это не инсайдерская информация, а просто мои предположения, навеянные странным и несколько отчаянным поведением Пригожина, позволяющим себе чрезмерно резкие политические высказывания.

Андрей Окунь, Telegram

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