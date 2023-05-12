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Силовики рассказали подробности «нападения» дальнобойщика на военных

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  • 12.05.2023, 19:51
  • 2,216
Силовики рассказали подробности «нападения» дальнобойщика на военных

По версии СК, он якобы забросал военнослужащих пиротехникой.

Дальнобойщик, которого следователи назвали «экстремистом из Минска», якобы пытался причинить вред военнослужащим, подорвав пиротехнику. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«По данным следствия, вечером 11 мая на автодороге М5 (Минск — Гомель) вблизи деревни Ясень 50-летний водитель автомобиля DAF, проезжавший мимо остановившейся военной транспортной колонны, произвел подрыв неустановленного устройства, самостоятельно изготовленного из пиротехнических изделий, бросив его в сторону военнослужащих и военной техники. А после попытался скрыться», — заявили в СК.

Во время погони его машину блокировали, а водителя задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК Беларуси. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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