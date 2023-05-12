Силовики рассказали подробности «нападения» дальнобойщика на военных 3 12.05.2023, 19:51

2,216

По версии СК, он якобы забросал военнослужащих пиротехникой.

Дальнобойщик, которого следователи назвали «экстремистом из Минска», якобы пытался причинить вред военнослужащим, подорвав пиротехнику. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«По данным следствия, вечером 11 мая на автодороге М5 (Минск — Гомель) вблизи деревни Ясень 50-летний водитель автомобиля DAF, проезжавший мимо остановившейся военной транспортной колонны, произвел подрыв неустановленного устройства, самостоятельно изготовленного из пиротехнических изделий, бросив его в сторону военнослужащих и военной техники. А после попытался скрыться», — заявили в СК.

Во время погони его машину блокировали, а водителя задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство) УК Беларуси. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».